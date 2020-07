Piazza Ottinetti sembra nata da un quadro di De Chirico. Qualcuno chiederà:

De Chirico chi? Seee, chicchirichì. Il pittore metafisico, ça va sans dire.

L’altra metà è spirituale. Oppure potete immaginare che sia frutto di un sogno

di Dino Buzzati, che l’avrà materializzata nel sonno, presidiata da un grande

molosso placido ma inquietante, tutto ciò dopo avere annusato a lungo le

ascelle degli orsi che hanno invaso la Sicilia.

In ogni caso è il luogo probabilmente più caratteristico di Ivrea. Pianta

praticamente quadrata, portici su tre lati su quattro, uno sfondo con atmosfere

teatrali. Ottinetti fu martire Partigiano, barbaramente fucilato il 3 febbraio

1945 presso il muro di cinta del cimitero.

Ma la struttura non è sempre stata questa.

Ormai la storia della città la conoscete: le strutture di origine laica sono

rare come i governatori della Lombardia non indagati. E quindi in tempi antichi

cosa c’era in Piazza Ottinetti? Ma certo! Un bel monastero! E’ di grande

conforto saperlo, vero?

Nel 1303 l’allora vescovo Alberto Gonzaga (mantovano, sta’ a vedere) decise di fare

costruire lì appunto il Monastero di Santa Chiara che, tengo a precisare, non è

quello di cui parla la canzone napoletana.

Data l’intestazione, viene da pensare si trattasse di un monastero di clausura.

Non esistono conferme ufficiali, però l’ipotesi verrebbe confermata dalla

presenza di una suora particolarmente devota, tale Anna Malo che, non

soddisfatta dal velo, si presentava spesso in piazza con una mascherina, e per

rispettare il voto del silenzio si dotava spesso di cartelli con scritte

variamente deliranti.

Nulla si sa invece dell’abbigliamento di un’altra Clarissa, tale Georgia

Popolo, che però amava creare dei bizzarri e monumentali presepi con i

personaggi mascherati e/o incappucciati.

Il convento di Santa Chiara cadde definitivamente in disgrazia nell’epoca tra

la Rivoluzione Francese e l’occupazione napoleonica, quando la destinazione

divenne di tipo militare. Di palo in frasca, proprio come la mia rubrica.

Gran parte della piazza venne successivamente adibita a mercato delle granaglie.

Il personaggio più interessante di tale periodo fu un certo Gigno Vinia,

specializzato nella vendita di fagioli grassi. Si trattava, in effetti, di

borlotti rivestiti di lardo, salume il quale, così sistemato, ricordava

curiosamente un camice, al quale si ispirarono dei produttori lombardi in tempi

recenti.

All’interno delle strutture residue di monastero e distretto militare oggi è

presente il Museo Civico Garda.

Ora basta gardare, vado sul Garda.

Commenti