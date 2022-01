“Alla fine l’assessore Icardi, nella sua risposta all’interrogazione presentata in Consiglio Regionale, per la prima volta lascia intendere piuttosto chiaramente non solo di aver messo in liquidazione l’Ospedale, ma anche di avere intenzione di venderlo ai privati”. E’ quanto affermato a La Voce Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese.

Nelle ultime settimane la sindaca e l’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi non se le sono mandate a dire sulla vicenda dell’Ospedale Civico di Settimo Torinese. Dopo il botta e risposta ecco che Piastra ha risposto all’esponente della Lega: “Non è certamente la soluzione che avremmo [...]