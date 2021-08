Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Piantare in asso o in Nasso!

Quando si lascia una persona senza spiegarle perché lo si sta facendo e senza darle il tempo di capire esattamente cosa sta accadendo, si usa spesso la frase “piantare in asso”. Questo modo di dire potrebbe derivare dal dal gioco delle carte, l’asso come carta che in molti giochi ha valore “uno”, o più probabilmente, dal fare il punto più basso. Secondo altri nel gioco delle carte quando l’asso viene lasciato inaspettatamente, magari in modo brusco, in quanto costituisce il punto peggiore possibile nel gioco il detto tedesco, im Stich lassen, lasciare in punto, la cui frase e concetto sono equivalenti. L’ipotesi potrebbe essere avvalorata anche dal fatto che non è insolita la formazione di usi figurati e modi di dire formati con la parola asso che si rifanno al mondo ludico. Si pensi a essere un asso/sei un asso! nel significato di persona che eccelle, diffuso a partire dall’ambito militare e dell’aviazione. Ma anche avere un asso nella manica, che rimanda all’azione scorretta di chi, barando durante il gioco, tiene nascosta nella manica la carta dell’asso per poterla estrarre e giocare al momento giusto. Altri ancora sono i modi di dire non più in uso come gettare i dadi in asso, imbattersi in una cattiva sorte, o asso o sei, o nulla o tutto, fare l’asso non riuscire, fallire, cadere dal sei nell’asso, passare dalla buona alla cattiva sorte, essere nell’asso, trovarsi in una situazione avversa, e giungere all’asso, ridursi in miseria’. Da considerare inoltre l’etimologia stessa della parola asso impiegata all’interno del nostro modo di dire, che ci riconduce al latino assem, dall’etrusco che significava intero, unità, da cui asse, moneta romana. Ecco che il significato del latino, assis, unità monetaria è stato trasferito al gioco dei dadi per indicare il punto minore, e quindi al gioco delle carte. Secondo altri il modo di dire piantare in asso deriva dal racconto mitologico di Teseo e Arianna la bella figlia del re di Cnosso si innamorò dell’eroe ateniese e lo aiutò nella sua impresa contro il Minotauro. Sconfitto il mostro, i due partirono insieme da Cnosso, durante il viaggio, i due innamorati concepiscono Demofonte, futuro re di Atene. Ma, secondo una versione del mito, giunti nell’isola di Nasso, Teseo fa un sogno in cui Dioniso gli ordina di lasciargli Arianna perché la desidera per sé. Teseo al risveglio si sente obbligato ad esaudire il desiderio del dio e abbandona Arianna ancora addormentata sull’isola di Nasso. Da qui, “piantare in Nasso”, che nella tradizione orale si sarebbe trasformato fino a diventare “piantare in asso”. Ritornando al racconto mitologico grande è la disperazione di Arianna al suo triste e solitario risveglio. Ma Dioniso, innamorato della fanciulla, si affretta a consolarla e la fa sua sposa. Dioniso offre in dono di nozze ad Arianna una corona d’oro, che gli dei in suo omaggio convertono in una corona di stelle. Un’altra versione abbastanza antica della leggenda faceva morire Arianna, o per la sua infedeltà a Dioniso, o perché già sacra a questo dio, prima di arrivare in Atene. Figli di Arianna e Dioniso, sono Enopio e Stafilo. In conclusione, lasciare in Nasso e lasciare in asso convivono da secoli nell’italiano e né l’una né l’altra forma possono oggi essere considerate errate. Arianna appare ora come un’eroina, ora come una divinità, simboleggiando forse, nella sua ultima vicenda, il ciclo delle stagioni, dallo squallore e dall’abbandono dell’inverno alla lussureggiante festosità dell’estate. Tornando al modo di dire se sia Nasso o asso ancora gli esperti non sono in grado di stabilire con certezza quale sia la vera origine del modo di dire, sebbene oggi si predilige la variante in asso, oggi più comune, mettendo spesso fortemente in dubbio la derivazione mitologica che avrebbe dato vita a lasciare in Nasso. Una curiosità finale, oltre al già citato tedesco, è curioso vedere come anche le altre lingue esprimono lo stesso concetto. In inglese, leaving somebody in the lurch, oppure leave somebody stranded, in francese, laisser quelqu’un tomber e in spagnolo, dejar a alguien en la estacada. Mi fermo qui se no mi piantate in Nasso!

