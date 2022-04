Torniamo a guardare al futuro con speranza ed entusiasmo, sentimenti che nonostante tutto all’interno del Comitato UISP Ciriè Settimo Chivasso non sono mai mancati. “Finalmente lo stato di emergenza è concluso, e questo è un piccolo passo verso un ritorno alla tanto agognata normalità. Questi due anni sono stati complicati per il mondo sportivo in generale e soprattutto per le piccole realtà che sono a noi affiliate. Le restrizioni sono state tante e ripartire con le attività sportive non è stato semplice. Alcune disposizioni rimangono, come quelle riguardanti il distanziamento, ma tutto [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.