PIANETA UISP. La sicurezza dei propri soci viene prima di tutto

Per il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso la sicurezza dei propri soci continua ad essere di

primaria importanza, soprattutto in questo periodo delicato. Il 25 maggio è la data prevista per la ripresa

delle attività. Poiché gli impianti nei quali si svolgono le attività del Comitato non sono gestiti direttamente

dallo stesso, sarà compito di ogni singola società sanificare e mettere in regola gli impianti sportivi e gli

spogliatoi per la riapertura.

Restano però da chiarire alcuni punti. A partire dalla certezza della data di riapertura, alcune delle domande

che si pongono le società e che necessitano di risposte sono:

– A chi spetta l’acquisto delle attrezzature per sanificare e mettere a norma gli impianti dopo questo

periodo economicamente buio?

– Chi è già in possesso delle attrezzature, dovrà sanificare gli impianti giornalmente o al termine di

ogni attività?

Di fondamentale importanza sarà la collaborazione con gli enti locali e dare risposta a questi dubbi prima

della riapertura degli impianti.

Proseguendo nelle sue attività, il Comitato Territoriale UISP Ciriè Settimo Chivasso ricorda che continuerà a

pubblicare con cadenza settimanale video inerenti all’Attività Fisica Adattata e alla Giocomotricità grazie ai

suoi preparatissimi istruttori. Proprio a loro sono state fatte alcune domande per conoscere meglio tutti gli

aspetti legati a questo servizio. Da queste è emerso che le difficoltà più grandi riscontrate nella

realizzazione degli esercizi sono legate alla varietà degli stessi e alla comprensione di quali fossero i più

consoni per il pubblico di riferimento, non avendo la possibilità di eseguirli assieme e capire le difficoltà

riscontrate.

Nell’attesa di riprendere le attività, il Comitato raccomanda di seguire le norme predisposte dal nostro

Governo al fine di ritornare alla normalità il prima possibile.

Link pagina UISP aggiornamento decreto al 17 maggio:

http://www.uisp.it/settimocirie/pagina/dpcm-17-maggio-ultimi-aggiornamenti

Link pagina UISP relativo ai video AFA:

http://www.uisp.it/settimocirie/

