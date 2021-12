Dagli ostacoli e dalle difficoltà possono nascere grandi opportunità. Si può riassumere con questa frase il Progetto Europeo WINGS, – Woman and Girls Empowerment through Sport – co-finanziato dal programma Erasmus+ Sport della Commissione Europea, che inizialmente si poneva l’obiettivo di promuovere e incoraggiare la partecipazione alla disciplina del judo – non a caso il capofila è l’associazione sportiva di Judo Accademia Castelletto ASD – rivolgendosi soprattutto alle donne e alle ragazze che sono a rischio violenza o che ne sono state vittime nel corso della vita. Ma la pandemia da CoVid-19 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.