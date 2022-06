Grande giornata di sport, quella che si è tenuta domenica 5 giugno presso il centro sportivo “Luigi Bosio” di Settimo Torinese. In tale occasione si sono infatti tenute le sfide – in tutte le categorie giovanili – per aggiudicarsi la 1a Coppa di calcio a 5 giovanile UISP, promossa dal Comitato Territoriale Ciriè Settimo Chivasso. A contendersi il premio, le prime e le seconde classificate in ogni campionato. “È stato un bel momento di festa: la degna conclusione di una stagione sportiva che, nonostante qualche piccola difficoltà, ha sicuramente segnato una ripresa [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.