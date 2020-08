Pestaggi nel carcere di Ivrea Il Garante nazionale ha chiesto alla Procura di Torino di avocare le quattro inchieste

“Sia l’emergenza Covid che quella legata alle inchieste in carcere sottolineano il ruolo che la Regione Piemonte e l’assessore alla Sanità hanno nel carcere. Infatti oltre un terzo dei detenuti positivi al Covid-19 sono in Piemonte, in particolare a Torino, Saluzzo e Alessandria, e le inchieste di Ivrea e [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti