PESSINETTO. Il consiglio comunale dei ragazzi pronto a partire

Il consiglio comunale di Pessinetto, guidato dal sindaco Gianluca Togliatti, ha deliberato l’istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. La novità coinvolgerà i ragazzi delle scuole al fine di contribuire alla loro formazione, avvicinandoli alla società civile ed alle istituzioni per favorire la loro partecipazione attiva alla vita della comunità. Come atto propedeutico, è stato approvato il regolamento del consiglio. «Il consiglio comunale dei ragazzi si presenta come un progetto di educazione alla vita pubblica e alla politica ed è finalizzato a promuovere la partecipazione dei ragazzi alla vita della comunità – è scritto in delibera -. Nasce sulla base dell’esperienza di alcuni Paesi europei, in particolare modo di quella francese ed è un intervento che coinvolge la scuola, che ormai si configura non più solo come luogo di istruzione ma anche di promozione del benessere degli alunni, ed il territorio, contesto culturale in cui il ragazzo si forma e cresce». La collaborazione tra scuola e territorio, presupposto del Consiglio Comunale dei Ragazzi, fa del progetto uno strumento per la promozione dei diritti dei ragazzi che, con la partecipazione diretta all’istituzione attraverso il canale scolastico, imparano a riconoscere la legalità come valore e non come imposizione sociale connessa a sanzioni. Un’esperienza di questo tipo «oltre al contributo formativo, alla partecipazione alla vita attiva della Comunità da parte dei ragazzi, può costituire anche un’occasione preziosa di confronto e di conoscenza con le nuove generazioni e quindi di arricchimento reciproco». Il consiglio comunale ha approvato la delibera all’unanimità.

