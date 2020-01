PESISTICA OLIMPICA. Gym Club Ciriè in grandissima forma

Domenica 15 dicembre è stata la data che ha chiuso la stagione agonistica del Gym Club di Ciriè. I pesisti hanno gareggiato a Crescentino, presso il centro sportivo, New Colosseum, per lo Sport Day, facendo registrare notevoli performance, tutte con significativi miglioramenti. In occasione del campionato di distensione su panca e stacco da terra, nella classe di età Giovanissimi T1 (14 e 15 anni), Mauro Bianco si è assicurato la medaglia d’oro di panca con 85 kg e di stacco da terra con 130 kg, realizzando i nuovi record personali in gara e facendo presagire migliori prospettive per il 2020. Nella classe T2 (16 e 17 anni), successi di Edoardo Spada dip anca con 107,5 kg e di stacco da terra con 170 kg, anche in questa occasione con i suoi due nuovi record personali. Nella classe T3 (17 e 18 anni), la new entry Clelia Azzolina ha centrato il primo successo con l’oro nella panca con 35 kg e nello stacco con 77,5 kg: in entrambi i casi, la portacolori del Gym Club ha siglato i suoi nuovi record personali. Spostando i riflettori sulla classe Senior, ottimi risultati per Stefano Gandini nella categoria di peso fino a 82.5 kg: medaglia d’argento nella panca con 115 kg e oro nello stacco da terra con 225 kg, in quarta prova, con notevoli miglioramenti rispetto alla gara precedente. Nelle classi Masters, infine, eccellenti risultati degli atleti del Gym Club tornati in gara, tutti con record dell’anno. Tra i Master 4 e nell’Assoluto femminile, Susana Perrone ha trionfato nella panca con 72,5 kg e nello stacco con 122,5 kg. Per la pluricampionessa, questo è il secondo campionato di Powerlifting vinto nel 2019 con record. Come ritornare dallo spinning alla pesistica l’ha dimostrato Livio Vecchio, medaglia d’oro nella categoria M4 fino a 110 kg nella panca con 90 kg e tutte e tre le prove valide con il suo record personale del 2019. Nella classe Master 5, per la categoria fino a 90 kg, Antonio Celentano ha messo al sicuro la medaglia d’oro nello stacco da terra con 155 kg, nuovo record personale ed in miglioramento continuo. Tra i Master 7, categoria fino a 58 kg, successo per Loisa Toffanello nella panca con record di 40 kg e tre prove valide. Si tratta del secondo ritorno alle competizioni per la sempreverde atleta canavesana, classe 1946 ancora in ottima forma. Inoltre, grande prestazione per Salvatore Putrino della Vigor Vercelli che ha superato in terza prova il record mondiale di stacco in M5 (Over 60) con 240 kg.

Commenti