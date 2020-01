PESCARA. Incidente mortale alla Sevel di Atessa

Un operaio di una ditta esterna è morto all’interno della Sevel di Atessa. Secondo una prima ricostruzione sarebbe un addetto della Comau e sarebbe stato schiacciato da un peso caduto dall’alto. Inutili i soccorsi prestati dal 118 che ha inviato anche l’elisoccorso. L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno nel reparto Lastratura, la cui area è stata transennata e posta sotto sequestro. Sul posto per le indagini i carabinieri di Atessa.

La vittima, di circa 30 nani, era dipendente della società Comau, ex gruppo Fiat, che si occupa di robotica e impiantistica tecnologica. In questi giorni la Sevel è chiusa per le ferie natalizie ed erano in corso lavori di manutenzione alle linee di produzione.

