PERTUSIO. Del referendum sulla giustizia tenutosi questa domenica si è parlato pochissimo. E infatti è stato un fallimento. Gli stessi soggetti promotori, Lega e Radicali, non hanno investito troppe energie nell’attività di propaganda, come se non ci credessero abbastanza.

A Pertusio, mercoledì scorso hanno cercato di metterci una pezza. L’amministrazione comunale ha infatti organizzato in sala consiliare una serata in cui sono state spiegate le ragioni che hanno spinto il comitato promotore a proporre i referendum.

Il relatore principale era l’avvocato Mirco Consorte, di Ciriè, membro del direttivo della Camera Penale del Piemonte occidentale e [...]