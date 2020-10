PERTUSIO. Patronale in tono minore per San Firmino

Quest’anno la Festa Patronale di San Firmino si svolgerà in versione ridotta a causa dell’emergenza sanitaria. La Pro loco lo ha ufficializzato ai cittadini, spiegando anche i motivi per cui non sono riusciti ad organizzare la manifestazione, con un lungo comunicato affisso nelle bacheche pubblicitarie del centro paese.

“Abbiamo pensato, a lungo, come gestire questa manifestazione che, per noi tutti, è un vero e proprio appuntamento irrinunciabile. Ci siamo, però, arresi al fatto di non poter organizzare come oramai da tradizione il solito periodo di “Feste Pertusiesi” di fronte all’oggettiva impossibilità di garantire la sicurezza imposta dalle leggi per i partecipanti e per l’insieme degli organizzatori. Le leggi ministeriali impongono la registrazione degli avventori nel caso in cui vengano somministrati cibi e bevande, le misure di distanziamento sociale, la pulizia delle mani, l’igiene respiratoria e la misurazione della temperatura nei padiglioni delle feste. Tutte misure, necessarie per la riduzione del rischio contagio, che ovviamente non ci permettono di vivere con la dovuta tranquillità la tradizionale festa del paese – spiega il direttivo della Pro loco pertusiese che continua –. Sarà un San Firmino in tono minore quello che Pertusio vivrà nell’anno del Covid19. Non ci saranno appuntamenti che riempiranno le strade e la tensostruttura solitamente allestita dalla Pro loco. Non sono in programma balli, spettacoli e raduni, ma la voglia di provare a fare un po’ di festa ha permesso di stilare da sabato 10 Ottobre a domenica 11 Ottobre il calendario eventi di “San Firmino 2020” perché, nonostante l’attenzione richiesta per il Covid 19, la festa patronale non passi completamente in sordina” concludono.

La festa inizierà venerdì 9 ottobre alle ore 19.30 con la tradizionale cena della “Bagna Cauda”. La cena si svolgerà presso il padiglione gastronomico della Pro loco e sarà limitata a 50 persone con obbligo di prenotazione (335 72 69 000 Gilberto Pomatto – 348 55 49 221 Antonio Centolanza).

Sabato 10 ottobre alle ore 14.30 partirà la Biciclettata “In giro per il paese” e alle 19:30 si ripeterà la cena della “Bagna Cauda” sempre limitata a 50 persone e con obbligo di prenotazione. Si concluderà domenica 11 ottobre con il Mercatino artigianale che aprirà alle ore 10. Alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa in onore di San Firmino e alle ore 12:30 si potrà pranzare presso il padiglione della Pro loco. Il pranzo è limitato a 50 coperti ed è obbligatoria la prenotazione. Nel pomeriggio dalle ore 15 andrà in scena la Castagnata.

