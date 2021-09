Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre a Pertusio si vota per eleggere il sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale. Due i candidati che scendono in campo per raccogliere l’eredità dell’uscente Antonio Cresto: Anna Carezana con la lista “Pertusio nel Cuore” e Giuseppe Damini con “Pertusio con Noi”.