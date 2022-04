PERTUSIO. Nel 2022 il vicesindaco Antonio Cresto e l’assessore Luciano Negro Frer non riceveranno alcuna indennità per la loro attività amministrativa. Lo stesso vale per i consiglieri comunali, a cui non verranno corrisposti i gettoni di presenza.

“E’ una buona prassi del nostro Comune – spiega il sindaco Giuseppe Damini – per cui assessori e consiglieri rinunciano all’indennità. Io invece ricevo l’indennità minima, e quindi i compensi di vicesindaco e assessore sarebbero stati comunque poca cosa. Il nostro servizio di amministratori è rivolto al paese e non lo facciamo per ‘arrotondare’. Svolgo questo compito con [...]



