PEROSA. Le antiche tradizioni e quel bagaglio di conoscenze da non perdere

Il territorio canavesano è ricco di consuetudini che affondano le radici nella vita contadina nel territorio dell’intero canavese. Tra questi un’usanza ancora piuttosto diffusa: il rito di iniziazione dei coscritti. Questo momento segnava l’ingresso in società per i ragazzi di 20 anni. Una sorta di riconoscimento agli [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti