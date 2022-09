Incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 10 settembre 2022, al Rally Città di Torino, sui tornanti della strada provinciale del Col del Lys, sul territorio comunale di Viù. Un’auto-scopa della parte storica della manifestazione è uscita di strada andando in testacoda e ha investito due carabinieri del reggimento, che stavano svolgendo servizio d’ordine, e uno spettatore, rimasti feriti. Solo un militare ha riportato lesioni guaribili in cinque giorni ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Rivoli. Gli altri due feriti sono stati medicati sul posto.

Commenti