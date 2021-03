Percorso: Settimo-Ciliegi giapponesi al Valentino

Un bel giro da fare in bicicletta in primavera, andare al Valentino a vedere il viale dei ciliegi. Trenta ciliegi da fiore che la città di Nagoya ha donato a Torino. Trenta ciliegi giapponesi, una meraviglia. Partite subito, sono in piena fioritura. Andata e ritorno sono 28 km, sembrano tanti ma se vi portate il pranzo al sacco, fate una bella sosta nel parco e con il ritorno impercettibilmente in discesa vedrete che i chilometri non vi peseranno troppo.

Il tracciato che vi propongo è quello che da Settimo porta al Valentino, sul percorso di Corona di Delizie sul lato destro del Po. Facciamoci aiutare dalle paline segnaletiche di Corona di Delizie.

Distanza: Km 14 (andata e ritorno Km 28)

Difficoltà: facile, tutto in piano. Unico tratto difficile è quello che si affaccia sulla confluenza della Stura, troviamo una salitina, una discesa ed un tratto ove hanno buttato dei laterizi per tappare delle buche. Si va a piedi, con la bici a mano.

Foto 1: entriamo in ciclabile nell’imbocco davanti al parco De Gasperi e arriviamo al ponte di San Mauro.

Foto 2: Attraversiamo il ponte, scendiamo curvando a gomito, andiamo sulla piazza e puntiamo a Torino con il Po sulla dx. Entriamo nella ciclabile che attraversa il Meisino.

Foto 3: continuiamo sulla ciclabile, costeggiamo sempre il fiume, passiamo la spiaggia del Meisino e il maneggio, passiamo sotto il ponte e seguiamo l’indicazione del cartello. Questo è il breve tratto difficile, fate la salita, continuate in piano e arrivate ad una discesa che i più prudenti possono fare a piedi.

Foto 4: di nuovo tutto in piano, imboccate la ciclovia e tenete d’occhio i cartelli di Corona di Delizie. State sempre sul percorso e non perderete la traccia, sempre lungo il Po. Passate l’ex giardino zoologico e arrivate in piazza Gran Madre, attraversate al semaforo e proseguite dritti sulla ciclopedonale di corso Moncalieri.

Foto 5: imboccate il ponte di corso Vittorio passando dietro al distributore, attraversate il Po e arrivate al semaforo.

Foto 6: attraversate corso Vittorio, entrate nel Valentino e subito attraversate sulle strisce pedonali per portarvi sul marciapiede opposto. Con alle spalle l’arco di trionfo dovete essere sul lato dx della strada.

Foto 7: state sul marciapiede e prendete la stradina che sale.

Foto 8: siete arrivati, ce l’avete fatta, ne valeva la pena.

Altre fotografie dei ciliegi. Scattate tante fotografie e pubblicatele sul gruppo facebook della Ri-Ciclistica Settimese.

Gianni Fina

