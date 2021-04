Percorso: Settimo-Brandizzo ciclovia

Percorso: Settimo-Brandizzo tra i campi ed il fiume

Dal centro di Settimo al centro di Brandizzo, passando tra i campi e lungo il fiume Po. Un percorso non molto conosciuto ma suggestivo. Si parte dalla ciclabile di via Ariosto, si arriva alla chiesetta dei Mezzi Po, si prosegue verso il Wake-Park, ci si inoltra sulle strade bianche per arrivare a costeggiare il Po e raggiungere Brandizzo.

Distanza: Km 10 (Andata e ritorno Km 20)

Difficoltà: pianeggiante con dei tratti di sterrato un po’ impegnativi per i solchi lasciati dalle ruote dei trattori. Si può scendere dalla bicicletta e fare dei piccoli tratti a piedi. Quando costeggiate il fiume state attenti alla sabbia finissima che trattiene le ruote, tenetevi pronti a mettere giù i piedi.

Foto 1: partite dalla ciclabile di via Ariosto, percorretela nella direzione che vi porta verso il piazzale Freidano, continuate sino ad arrivare al cancello che delimita il piazzale.

Foto 2: entrate in via Po e prendete a sx, al cartello “segue numerazione”, proseguite in mezzo alle case e troverete un rio.

Foto 3: costeggiate il rio, passate accanto al lago e arrivate alla rotatoria.

Foto 4: entrate nella rotatoria e proseguite verso Mezzi Po.

Foto 5: una bella veduta della chiesetta di Mezzi Po.

Foto 6: seguite le indicazioni per il “Turin Wake Park”

Foto 7: arrivati al “Wake Park” state larghi per non piantarvi sulla ghiaia e arrivate sotto il ponte della superstrada.

Foto 8: entrate nella carrareccia che corre parallela alla superstrada.

Foto 9: seguite lo sterrato.

Foto 10: prendete a sx, dovete oltrepassare quella sbarra che vedete in lontananza.

Foto 11: continuate sulla via sterrata.

Foto 12: un’altra sbarra da oltrepassare, subito dopo la fabbrica dei cementi. State sul percorso principale non è difficile da seguire lo si vede chiaramente, quando crescerà il granturco sarà più complicato.

Foto 13: il percorso si sposta sul fiume Po, è molto bello ma fate attenzione alla sabbia finissima che tende a bloccare le ruote.

Foto 14: una panchina che offre un bel punto di vista.

Foto 15: arrivati, siete a Brandizzo.

Foto 16: la fotografia della traccia, potete farvi un’idea del percorso.

Gianni Fina

Commenti