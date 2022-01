Il video marketing è un ramo molto interessante per chi vuole promuovere il proprio business ottenendo il miglior tasso di interazione o conversione possibile. Se non hai idea di cosa possano significare questi termini dobbiamo necessariamente fare un passo indietro e spiegarti tutti i vantaggi del formato video nell’ambito di una strategia di promozione di qualsiasi azienda o impresa, grande o piccola che sia.

Perché parlare di video aziendali?

Quando parliamo di realizzazione video aziendali ci riferiamo a quei particolari contenuti visuali che ogni giorno consumiamo dal nostro smartphone, dal nostro PC o in televisione. Si tratta di un grandissimo insieme messaggi che fonde il parlato con immagini e parole e, proprio per questo, si posiziona al primo posto tra i contenuti più interessanti per le persone. Il video aziendale è cambiato molto negli anni perché sono cambiati i canali tramite i quali viene trasmesso ma, nonostante questo, resta pur sempre uno dei contenuti più apprezzati.

Come mai?

Semplice: è diretto ed immediato. Se ci pensi bene un testo scritto come quello che stai leggendo richiede più attenzione rispetto ad un video in cui una persona ti direbbe le stesse informazioni che trovi qui. Non è un caso se le maggiori piattaforme social sono esplose dal punto di vista dei contenuti video o se YouTube, oggi, resta il secondo motore di ricerca più popolare al mondo. Non trovi? Magari sei ancora scettico sull’installare TikTok sul tuo telefono perché lo reputi un social da ragazzini ma forse ti potrà sorprendere sapere che questa piattaforma genera miliardi di dollari al giorno di affari per aziende, creator, influencer e brand.

Perché fare video?

La domanda da porsi, piuttosto, è perché non farli? Fare video oggi non è così complicato come un tempo. Non è neanche un’attività così costosa se la paragoniamo ad altri investimenti in marketing, soprattutto online. Il costo è accessibile e i risultati sono sempre positivi per cui ci sono solo ottime ragioni per iniziare a promuovere un business attraverso i video aziendali.

Come si producono i video aziendali?

L’aspetto più “complesso”, se così vogliamo definirlo, riguarda la realizzazione vera e propria del video che, come un sito web o una campagna di advertising online, richiede competenze tecniche professionali. Fortunatamente oggi basta affidarsi ai servizi delle agenzie specializzate che ascolteranno le tue esigenze ed il tuo budget e ti proporranno il prodotto più adatto a te.

E se volessi procedere da solo?

Innanzitutto ti serve l’attrezzatura adatta. Magari hai uno smartphone di alta qualità per cui giri video ad elevate prestazioni visive e sonore. Tuttavia ti servono anche un microfono, luci adatte, software per l’editing e competenze per il montaggio.

Tutto sommato l’investimento che faresti per dotarti di tutta questa attrezzatura unito al tempo che dovrai dedicarci andrebbe a coprire totalmente il costo che deriverebbe dall’ingaggio di un’agenzia qualificata. Non stiamo dicendo che tu non possa imparare ma che se desideri ottenere prodotti professionali e ottimi risultati, la strada dell’ingaggio dei professionisti è sicuramente più rapida e sicura.

