Perché i corvi hanno le penne nere!

Il poeta romano Ovidio racconta nelle Metamorfosi che in origine il corvo aveva le penne bianche candide come quelle di una colomba. Ma facciamo un passo indietro, narra il mito che Apollo, innamorato di Coronide, dovendosi assentare per un periodo di tempo, per recarsi a Delfi, la affidò in custodia a un corvo dalle penne bianche come la neve perché la sorvegliasse. Coronide era la figlia di Flegia, re dei Lapiti, viveva sulle rive del lago Beobi in Tessaglia, dove soleva bagnarsi i piedi. Secondo una tradizione, si chiamava in realtà Egla, ed era stata soprannominata Coronide, da Cornacchia, a causa della sua bellezza. La fanciulla, durante l’assenza del dio, si innamorò del giovane Ischi con cui tradì Apollo. Il tradimento, però, fu scoperto dal corvo che decise di avvertire immediatamente il suo padrone. Lungo la strada il corvo s’imbatté nella cornacchia, che cercò di dissuaderlo dal suo proposito raccontandogli di come lei stessa fosse stata punita da Minerva per averle rivelato il tradimento di una sua protetta. L’uccello, ignorando il consiglio della cornacchia, rivelò ad Apollo l’infedeltà dell’amata, scatenando l’ira del dio che, preso dalla collera, uccise Coronide trafiggendola con una freccia. La donna prima di morire gli rivelò di essere incinta di suo figlio, che, per colpa del suo gesto di collera, sarebbe morto insieme a lei. Pentito del suo gesto, Apollo tentò con ogni rimedio di riportare in vita Coronide; non riuscendoci, prima di porla sulla pira già accesa, estrasse il bambino dal suo ventre, primo esempio di estrazione di un neonato per parto cesareo e lo affidò al centauro Chirone. Al bambino fu dato il nome di Esculapio che in seguito, ereditando le doti curative paterne, sarebbe diventato il dio della medicina. In seguito Apollo per punire il corvo, colpevole di aver fatto la spia e di aver quindi determinato la morte di Coronide, trasformò il colore delle sue piume da bianche a nere. Attraverso il mito dunque si spiegherebbero, oltre all’origine del colore del piumaggio, anche le caratteristiche di esagerata loquacità e di portatore di cattivi presagi tradizionalmente attribuite al corvo. Il fatto è che bisognerebbe dar sempre retta alle sagge cornacchie. In realtà Apollo si era proprio scelto il maggiordomo sbagliato, come in un’altra circostanza, in cui il corvo tradì la fiducia del padrone. Un giorno infatti il dio lo mandò a prendere dell’acqua, ma il corvo, vedendo un albero carico di fichi maturi, invece di fare quello che gli era stato richiesto, si mise a beccare i frutti e si scordò del suo incarico. Apollo si arrabbiò un’altra volta e lo punì impedendogli di bere una goccia d’ acqua finché i fichi non saranno maturi! Perennemente assetato, con il suo gracchiare il corvo simula il gocciare della liquida sostanza che tanto vorrebbe inghiottire. Ma dal suo gracchio, dicevano ancora i Greci, bisogna guardarsi, perché in esso si nasconde un presagio di morte. Eccolo dunque il corvo, maggiordomo traditore di un dio, famiglio sciatto e perennemente assetato, delatore capace di provocare attorno a sé morte e sventura, proprio come il misterioso corvo del film di Clouzot. Come se non bastasse, i Greci sostenevano perfino che quest’ uccello, peraltro noto mangiatore di carogne, copulasse con la compagna attraverso la bocca, ulteriore indecente metafora della sua sciagurata loquacità. Chi mai vorrebbe prendere al suo servizio un personaggio del genere?

Favria, 15.10.2020 Giorgio Cortese

Nella vita non conta da dove veniamo, ma dove stiamo andando e il segreto per andare avanti è iniziare.

Commenti