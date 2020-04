Per vedere la luce!

In questi giorni di marzo e di aprile dove parliamo alla fine sempre di coronavirus ho pensato alla massima degli antichi Greci: “Conosci te stesso” una massima religiosa scritta nel tempio di Apollo a Delfi. Ecco appunto come dicevano gli antichi se non riesco a trovare dentro di me quello che cerco, beh allora non riuscirò a trovarlo fuori. Come bipedi pensanti cresciamo tra i nostri simili per processi imitativi, trovando fuori di noi, da piccoli nella famiglia e poi nella scuola e nel mondo dei necessari punti di riferimento. Siamo figli del tempo che viviamo, dove la tecnologia negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, ci ha infuso tanta fiducia e possiamo parlare in videochiamata, cose che da ragazzo avevo solo visto nei primi anni settanta del Novecento sui telefilm di star trek in televisione. Ma forse fino ad oggi la nostra attività frenetica diventava sempre di più apparenza del tutto e subito. In questi giorni di marzo ho riletto, per caso, Alice nel Pese delle Meraviglie di Lewis Carroll e sono rimasto colpito da queste frasi del libro: “ Un giorno Alice arrivò ad un bivio sulla strada e vide lo Stregatto sull’albero. Che strada devo prendere?.” Come Alice, un giorno di marzo, mi sono trovato a riflettere che come essere umani siamo ad un bivio senza più sapere dove andare. Di fronte al bivio è richiesta una scelta. Una scelta coraggiosa, oltre la paura dell’ignoto. La scelta, non è fuori, a destra o a sinistra, bensì dentro, dentro la nostra grande oscurità, la nostra caverna, il nostro buco nero con la pura del virus? Ma cosa è un virus? Una unità infettiva di ridottissime dimensioni non considerata un vero e proprio organismo vivente. I virus, come è noto, non sono capaci di riprodursi autonomamente, per moltiplicarsi hanno bisogno di una cellula vivente, ospite che siamo noi. Si comportano dunque come parassiti obbligati, costringono la cellula ospite a replicare tante altre entità virali a spese dunque della cellula stessa. Il regno animale e quello vegetale convivono con i virus da milioni di anni. Non è il primo né sarà l’ultimo. Sono partito da questo per dire che il nostro amato pianeta Terra è entrato ormai in via ufficiosa nell’era dell’Antropocene. Lascio agli storici dire se la data esatta d’ingresso l’inizio della rivoluzione industriale? O il boom economico del dopoguerra. Ma non mi interessa la data di inizio ma il fatto che tutti noi abbiamo alterato con le nostre azioni il pianeta, la composizione dell’atmosfera, la temperatura degli oceani, il clima, le correnti oceaniche, con conseguenze disastrose per la biodiversità dell’intero pianeta. In questo contesto arriva il coronavirus o covid 19, una epidemia storica di portata globale. Sarà ricordato sui libri di testo del futuro come evento spartiacque. Viviamo ahimè la storia, avrei preferito leggerla, dove un virus sta cogliendo tutti noi esseri umani i cosiddetti homo sapiens impreparati, impegnati come eravamo a ha distruggerci a vicenda e a distruggere il bel pianeta blu. Il dramma è che ad oggi non esiste un vaccino, ne abbiamo sviluppato immunità. Siamo nell’era della medicalizzazione totale, mai arrivata a questo grado di potenzialità, eppure questa volta un virus è riuscito a fermare tutto e a riportarci ai tempi antichi. Dentro questo tunnel innescato dalla paura nascono nel mio animo delle semplici riflessioni. Dopo la sospensione del tempo fin qui noto, del tempo del lavoro dell’intrattenimento e dei cicli produttivi proprio della nostra società, come ci comporteremo dopo? L’inattività di questi giorni ci farà riflettere sulla nostra condizione umana, ci farà riflettere per indurci ad essere più umili e sobri? O meglio, sarà il virus e la tempesta economica che seguirà a costringerci a modificare di netto gli stili di vita e soprattutto l’organizzazione del nostro vivere? È una tra le tante domande che si ricorrono nel mio animo. Penso a due scenari, nella prima strada dopo il virus si farà una grande festa liberatoria e poi tornare a agire come prima muovendoci, nutrirsi, relazionarci nella forma insostenibile e propria dell’era Antropocene. Ci toglieremo al massimo qualche sassolino ogni tanto, concedendoci una scelta più o meno consapevole, ma senza che il nostro egoismo che tutto divora e distrugge venga minimamente scalfito. Ed il silenzio, l’aria pulita delle nostre Comunità di questi giorni cederà nuovamente il passo alla civiltà motorizzata e molti, assuefatti dallo strano morbo della modernità rumorosa, saranno perfino contenti. Lo si legge tra le righe in queste ore. Tutto tornerà come prima, andrà tutto bene. Ma esiste una seconda possibilità. Quella per cui val la pena staccarsi per un momentino dal circuito chiuso dei social, guardarsi intorno e scrivere due righe. La seconda strada prevede fin da subito un cambio drastico e senza ritorno dei nostri attuali stili di vita. Basterebbe partire dall’evidente. Se un virus come il coronavirus getta il pianeta in uno stato di paralisi senza precedenti. Un virus ignoto, ma pur sempre un virus ci ha messi in ginocchio dobbiamo pensare alla nostra umana vulnerabilità. Siamo limitati e viviamo dentro un ecosistema complesso, fitto di relazioni. Siamo parte del pianeta e non padroni assoluti. Siamo parte di un pianeta che abbiamo avuto in eredità dai nostri antenati e abbiamo contribuito ad alteralo mettendo a repentaglio la nostra stessa specie. E allora dovremmo ripensare ad un modo di vivere sempre più ecologico per conservare alle prossime generazioni del pianeta Terra. Ed infine la Sanità pubblica. Preserviamola e sosteniamola con ogni sforzo. Riapriamo gli ospedali chiusi, ampliamo quelli esistenti, costruiamone di quelli nuovi, sono di vitale importanza per l’imminente futuro della vita di noi umani. Niente scuse, niente promesse, le logiche neoliberiste hanno prodotto sciagurati esiti che nessuno può negare. Tagli senza criterio e ruberia ora fanno paura. Fanno più male quei tagli che il virus stesso. Se non lo facciamo adesso non lo faremo mai più. Non prendiamoci in giro già da adesso che siamo ancora chiusi in casa, ancora per tanti giorni, perfino i parchi sono stati chiusi. Non sprechiamo questo tempo senza tempo. Facciamola sì la nostra parte. E non solo per contenere il coronavirus ma per avere un presente appena un po’ più sicuro di quello che può aspettarci se non ci mettiamo subito in cammino. Si è aperto un varco: abbiamo tutte le ragioni e le forze per attraversarlo coraggio la fine del tunnel è vicina.

Favria, 20.04.2020 Giorgio Cortese

