Per S. Giorgio, l’impresa di Embriaco.

Nell 1099 il genovese Guglielmo Embriaco, detto testa di maglio, caput mallei, per la sua prestanza fisica e per il suo indomabile carattere, era alto un metro e novanta centimetri, per l’epoca un gigante e piuttosto irascibile, insieme a suo fratello Primo arma due galee, l’Embriaga, la Grifona e, con circa duecento uomini fra marinai, soldati e balestrieri, salpa alla volta di Giaffa nell’Oltremare. Come veniva chiamato il mar mediterraneo allora vicino alla Palestina. Accortosi dell’arrivo di una numerosa flotta musulmana, sbarca nel porto della città, fa smontare letteralmente le navi, si traveste da mercante e in carovana percorre i venti chilometri che lo separano da Gerusalemme. Giunto al campo crociato si fa ricevere da Goffredo di Buglione, comandante delle forze cristiane e, in cambio di un cospicuo bottino, promette di conquistare la città con i suoi duecento uomini laddove non erano riusciti gli alleati in diecimila. Fra l’ilarità generale con il legname delle navi fa alzare delle torri alte quaranta metri., le ricopre di pece perché non prendano fuoco e le posiziona sul lato sud della cerchia, da lui ritenuto il più debole. Sopra le torri, mentre le catapulte devastavano le mura, i balestrieri scagliavano i loro terribili e mortali dardi. Embriaco guida l’assalto decisivo scalando per primo le mura e terrorizzando i nemici. Gerusalemme è conquistata il Genovese consegna le chiavi della città a Baldovino di Fiandra primo re cristiano del Regno latino. Goffredo di Buglione mantiene le promesse e i genovesi hanno un fondaco, magazzino, un pozzo, una piazza, una chiesa, trenta case e un terzo del bottino E sull’architrave del Santo Sepolcro viene inciso a lettere d’oro “Praepotens Genuensium Praesidium. Grazie allo strapotere dei genovesi”. Tra i numerosi tesori che Guglielmo porterà in patria c’è il Sacro Catino, per secoli ritenuto erroneamente il Graal e le ceneri del Battista, entrambi conservati in S.Lorenzo a Genova. A riconoscimento del prestigio acquisito, per decreto consolare, tutte le torri cittadine verranno mozzate, in modo che nessuna superi in altezza quella del condottiero. Secondo questa storia così sono nati i crociati e da allora la Croce di San Giorgio è ufficialmente divenuta simbolo di Genova.

Favria, 23.04.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. La speranza è il seme che fa germogliare un fiore in una crepa. Felice sabato

Commenti