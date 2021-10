Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Italvolt Spa, società fondata da Lars Carlstrom con l’obiettivo di realizzare in Italia una delle più grandi gigafactory d’Europa per la produzione e lo stoccaggio di batterie a ioni di litio per veicoli elettrici con una produzione a regime di 45 Gwh e batterie per circa 550 mila veicoli elettrici all’anno, ha selezionato ABB per il Front End Engineering and Design (FEED) del sito di Scarmagno. Italvolt annuncia inoltre l’accordo di partnership con l’azienda tecnologica globale per identificare insieme le soluzioni di automazione, elettrificazione e digitalizzazione più adatte per accelerare i processi di produzione delle batterie del sito di Scarmagno.

Più in dettaglio, la partnership tecnologica con ABB, si legge in comunicato, porterà a Italvolt:

expertise nella progettazione e sviluppo di soluzioni di elettrificazione e automazione per il controllo, la distribuzione e la gestione dell’energia, l’ottimizzazione dei processi di produzione, oltre che l’efficienza energetica a lungo termine;

la consulenza sulla robotica e le operazioni automatizzate per il trasporto e la movimentazione del materiale nelle unità di processo dell’impianto;

la ricerca di soluzioni per la raccolta, l’elaborazione, l’archiviazione su cloud e l’analisi dei dati per la pianificazione della produzione, il controllo della qualità, la gestione, le operazioni e il reporting.

“Italvolt -commenta Lars Carlstrom, CEO e fondatore di Italvolt – punta a ricercare le eccellenze industriali in ogni area del nostro business, per questo siamo lieti di annunciare questa collaborazione con ABB, uno dei nomi più importanti del settore a livello globale. La tecnologia all’avanguardia di ABB ci aiuterà a garantire la sostenibilità del nostro impianto, nonchè una produzione efficiente, affidabile e conveniente. Siamo felici che ABB si unisca a noi in questo viaggio”.

“I piani di Italvolt per una produzione di batterie su larga scala sono cruciali per la mobilità elettrica, l’aumento della sostenibilità e la reindustrializzazione della regione”, ha aggiunto Mauro Martis, Cluster Manager South Europe, Process Industries, ABB. “Unendo le nostre forze, vogliamo condividere le nostre tecnologie e sinergie con Italvolt, mettendo il nostro know-how a disposizione di questo ambizioso progetto”.

