Duemila bandiere d’Italia già sventolano in città. E sarà una grande festa alpina che per due settimane circa coinvolgerà cittadini e istituzioni di Ivrea, Canavese e non solo. L’occasione è la ricorrenza dei 100 anni (+1) di vita della Sezione ANA Canavesana e di Ivrea: in realtà infatti la Sezione era stata fondata nel 1921, ma le norme anti Covid per combattere la pandemia hanno costretto a posticipare di un anno l’evento. In città si attendono non meno di 28 mila persone.

Il clou si avrà nei giorni 9-10-11 settembre, quando Ivrea diverrà per alcuni giorni la capitale delle Penne Nere del Nordovest, grazie al 24° Raduno del 1° Raggruppamento che comprende alpini delle Sezioni di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Francia. Non mancheranno Sezioni ospiti anche di altri Raggruppamenti come quella di Firenze.

Molto fitto e interessante il calendario messo a punto dall’équipe guidata dal presidente sezionale Giuseppe Franzoso.

Si inizia giovedì 8 settembre con l’inaugurazione alle ore 18 della mostra “Valori Alpini” in Sala Santa Marta (nell’omonima piazza), curata da Ettore Sartoretto e dai suoi collaboratori. Alle 19 verrà aperta l’Area Ristorazione in piazza Freguglia.

Il giorno successivo, venerdì 9 settembre, alle ore 10: inaugurazione della Cittadella degli Alpini allestita in piazza Freguglia dalla Brigata Alpina Taurinense in occasione del 150° anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini: un bijoux che comprende una pista da sci e una scuola di roccia per i bambini, gestiti dalla Taurinense, oltre a un centro meteo per far vedere come ci si muove nel mondo delle previsioni. A sera, ore 21, nel Teatro Giacosa: “100 anni della Sezione di Ivrea”, presentazione del libro curato da Margherita Barsimi Sala e dal direttore dello “Scarpone Canavesano” Paolo Querio, con la partecipazione del Coro Sezionale e della Fanfara Sezionale.

Sabato 10 settembre giornata molto intensa. In programma, a partire dalle 9,30, riunione dei presidenti di Sezione del 1° Raggruppamento ANA in Sala Santa Marta. Di primo pomeriggio, alle ore 13, apertura dello stand con un interessante annullo filatelico in piazza Ottinetti. A seguire, alle 15,30, ammassamento in piazza Ottinetti, poi alle 16 l’ingresso del Labaro nazionale del Gonfalone della Città di Ivrea, con l’inizio della sfilata in via Palestro: in corso Cavour alzabandiera e deposizione di una corona al Monumento ai Caduti; a seguire omaggio alla lapide della Divisione Alpina Alpi Graie e continuazione della sfilata in corso Garibaldi, via Guarnotta, via Arduino, via Palestro. Alle 17 orazioni ufficiali in piazza Ottinetti. Quindi, alle 17,30 Santa Messa in piazza Ottinetti celebrata da monsignor Edoardo Cerrato vescovo di Ivrea. Al termine partenza della “Fiaccolata della vita AVIS”. Alle 21,30 “Notte alpina”: Fanfare in festa nel centro storico e arrivo della “Fiaccolata della vita Avis” in piazza Ottinetti.

Domenica 11 settembre il gran finale. Dalle 8 registrazione dei Gruppi e apertura dello stand annullo filatelico in via Dora Baltea. Alle 8,30 ammassamento in via Dora Baltea e parcheggi limitrofi. Dalle 10 inizio della sfilata con il seguente percorso: corso Nigra, corso Cavour, piazza di Città, via Palestro, corso Botta, piazza Freguglia (viale fronte Poste), via dei Mulini, corso Massimo D’Azeglio (tribuna a sinistra), via Circonvallazione. Scioglimento nel piazzale del Mercato (sfilata per 6, percorso di circa 2 km). Al termine della sfilata passaggio della Stecca alla Sezione di Aosta di fronte alla tribuna in corso Massimo D’Azeglio. Alle 17 ammainabandiera al Monumento ai Caduti e alle 18 estrazione dei premi della lotteria presso la sede sezionale di via De Gasperi 1.

Nella circostanza del centenario la Sezione di Ivrea ha fatto uscire un numero “rinforzato” del giornale sezionale “Lo Scarpone Canavesano”, con informazioni culturali su Ivrea e la sua storia, ma anche di utilità pratica per le penne nere che in quei giorni visiteranno Ivrea e indicazioni per muoversi con una certa sicurezza. Inoltre nei punti strategici ci saranno volontari del Com in divisa e della Protezione Civile sezionale a disposizione per fornire informazioni e indicazioni.

L’Annullo postale

Per questo importante evento alpino sono state create due serie di cinque cartoline d’epoca, viaggianti o commemorative; l’una dedicata ad Ivrea “città del 4° reggimento alpini”, mentre l’altra vuole essere un omaggio ai “reparti alpini canavesani”, quelli che hanno accolto migliaia di giovani del suo territorio di reclutamento, il 67° Distretto militare.

La prima serie vuole ricordare il ruolo storico di Ivrea, già città militare da secoli prima della nascita degli Alpini, ma che, dal 1872, ne ha saputo cogliere lo spirito ed esprimerlo grazie al valore dei suoi figli, fino ad essere premiata dalla Storia, ed essere scelta quale sede del Comando del Quarto alpini, ma anche della 4a Adunata ANA del 1923, allora chiamata Convegno o, anche, Congresso.

Il set dedicato ai Reparti alpini canavesani racconta dei nostri avi, dei nostri nonni e dei nostri padri alpini. Gente cara, da tempo andata avanti, che ci ha lasciato in dote fieri ricordi e valori indelebili.

Fin dalla sua nascita, nel lontano 1921, la Sezione di Ivrea si attivò per la creazione di cartoline alpine che divennero pietre miliari per gli appassionati.

Scriveva L’Alpino del giugno 1921: “La nostra balda Sezione di Ivrea ha testé edito una bellissima cartolina sezionale in tricromia; sul rovescio la cartolina, certo la migliore fra quante l’ANA ha pubblicato fino ad ora, reca una nobile poesia: “L’Alpino”, dovuta ad un altrettanto ignoto “Mac-Mi.”. La famosa cartolina, alpino con piccozza ed aquila, venne utilizzata per numerosi eventi, in primis per la storica IV Adunata ANA del 1923 di Ivrea.

Qui è stata ovviamente riprodotta, così come è riportata nel retro di tutte, la poesia dell’ignota Mac-Mi, gentile poetessa amica degli alpini, così definita ne L’Alpino del novembre 1921.

Sono due serie di cartoline nate con la speranza che possano soddisfare l’esigenza dei collezionisti filatelici più meticolosi, ma anche appagare il semplice desiderio dell’Alpino di possedere pezzi di storia che la fantasia di bravi artisti ci ha tramandato.

Due serie che saranno suggellate da un annullo del timbro con una cima, la colma di Mombarone, comune a tre terre di Alpini, il Canavese, la Valle d’Aosta ed il Biellese, assunto quale simbolo di fratellanza tra le genti. Saranno disponibili negli appositi stand nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.

Per i collezionisti che prediligono l’annullo con francobollo apposto sul fronte, è stato composto un set misto di cinque cartoline. Due serie di cartoline nate “per non dimenticare”, come sempre. E come sempre: TUCC UN !

