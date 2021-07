Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Per gli Alpini nulla è impossibile!

Mi sono trovato nelle mie escursioni estive davanti un monumento degli alpini, posto nel santuario Belmonte faro di fede Mariana nel Canavese. Monumento che nella sua vetusta belligeranza dei due cannoni posizionati d’intorno mi porta a riflettere che sono oramai decenni che non esiste più l’esercito regolare e la leva militare: e sarebbe naturale attendersi un lento e inesorabile oblio di quanto ne può alimentare il ricordo, ivi comprese le mitiche penne nere. Ed invece parlando che le persone, avverto una piacevole sensazione, come nell’immaginario collettivo rimane sempre presente, nonostante l’incedere inarrestabile del tempo che cerca di erodere identità e radicamento a luoghi, a persone, una sincera ammirazione per gli Alpini, per il loro vissuto che si fa storia e per la loro presenza nel presente per costruire il futuro. Evviva gli alpini che con la loro capacità di essere corpo, con il loro esempio, di tenere sempre verdi una memoria ed una tradizione. Gli Alpini rappresentano e rievocano il passato di molte nostre famiglie, ci ricordano i volti di padri, nonni che con la loro capace e sincera caparbietà nella sofferenza per un futuro migliore hanno oggi generato questa cifra umana di unione, un tesoro per tutti noi nel quotidiano che genera la cifra di un’umana solidarietà. Insomma gli Alpini ci hanno trasmesso la convinzione che ogni giorno possiamo cadere ma se abbiamo fiducia in noi stessi possiamo farcela. Ecco oggi più che mai abbiamo bisogno della speranza e fiducia degli Alpini in noi tutti per potercela nonostante la pandemia. Gli alpini con i loro valori ci ricordano che solo buttando il cuore oltre l’ostacolo siamo più forte di ogni avversità. Solo se ritroviamo il senso dell’appartenenza ad una unica Italia, con umiltà, altruismo con il coraggio e abnegazione quotidiana nelle piccole cose di ogni giorno, i valori Alpini, riusciremo a fare ripartire il BelPaese.

W gli Alpini con il loro valori, per loro nulla è impossibile !

Favria, 24.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Può sembrare triste, sbagliato, assurdo, ridicolo, folle, perfetto, meravigliosamente giusto, ma pochi attimi possono travolgere, stravolgere e ribaltare una vita intera. Felice sabato

