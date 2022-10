La tradizione piemontese dell’altagamma, del bello e del gusto Made in Italy è protagonista di EXPERIENCE PIEMONTE: LUXURY, DESIGN, WELLNESS, TASTE, evento che il 5 e 6 ottobre farà incontrare nella splendida cornice della Venaria Realel’eccellenza piemontese dei comparti arredo, design, moda e accessori, tessile, agroalimentare, cosmesi e benessere con la committenza internazionale.

L’iniziativa è gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell’ambito dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Abbigliamento – Alta Gamma – Design, Agroalimentare, Tessile, Salute e Benessere finanziati grazie ai fondi FESR Piemonte 2014-2020.

La due giorni verrà inaugurata da una conferenza di apertura: nella mattinata del 5 ottobre, nella Chiesa di Sant’Uberto, istituzioni, key note speaker ed esperti di settore si confronteranno sulle ultime tendenze dello scenario internazionale del mercato dell’altagamma e su come il Piemonte, con la sua tradizione di eccellenza, artigianalità, unicità e sapori si posizioni tra i territori di riferimento del mercato del lusso. Focus particolare sarà dedicato anche alla sostenibilità e all’economia circolare come vantaggi competitivi per il posizionamento sui mercati.

Ad aprire i lavori l’Assessore all’Internazionalizzazione della Regione Piemonte Fabrizio Ricca e il Presidente di Ceipiemonte Dario Peirone, che introdurranno i temi che saranno sviluppati in un dibattito condotto dalla giornalista del TG2 Simonetta Guidotti “Trend dell’altagamma nei settori Made in Italy e Life Style” a cui parteciperanno il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il noto designer Fabrizio Giugiaro ed uno dei massimi esperti del sistema moda come Carlo Piacenza..

Le conclusioni verranno affidate ad Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica-finanziaria, Sviluppo Attività Produttive della Regione Piemonte.

Il Cuore pulsante di EXPERIENCE PIEMONTE sarà il programma di oltre 470 incontri di b2b pre-organizzati tra le 66 imprese piemontesi e 46 buyer provenienti da Europa, Nord America, Sud Est Asiatico, Paesi del Golfo. L’attività di matchmaking tra domanda e offerta è ulteriormente valorizzata da un percorso-mostra e da postazioni attrezzate per degustazioni che presentano una selezione di prodotti delle imprese piemontesi partecipanti, rappresentative della qualità del Made in Italy e dell’Italian Style.

