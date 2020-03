Peppe Servillo e i “Solis String Quartet” a Chivasso con “Presentimento”

Il prossimo appuntamento della stagione teatrale organizzata da Livio Viano, previsto per martedì 12 marzo alle ore 21.00 al “Politeama”, vede musica e teatro viaggiare all’unisono. Protagonisti Peppe Servillo e i “Solis String Quartet”. Questa la formazione: Peppe Servillo voce, Vincenzo Di Donna violino, Luigi De Maio violino, Gerardo Morrone viola e Antonio Di Francia cello e chitarra.

Peppe Servillo ed i “Solis String Quartet” affrontano i capolavori della canzone classica napoletana e “Presentimento” può essere considerato un progetto che spazia all’interno di un immenso panorama musicale, senza cercare di circoscriverlo ad un periodo o ad un autore. La lista di autori e canzoni testimonia l’entità di uno spettacolo, sempre in bilico tra musica e teatro. Questa la scaletta album: “Scalinatella”, “Palomma”, “Presentimento”, “So li sorbe e le nespole amare”, “Mmiez’o grano”, “M’aggia curà”, “Furturella”, “Tarantella segreta”, “Tutta pe’ mme”, “Canzona appassiunata”. All’uscita dell’album, nel giungo 2016, è seguito un tour in tutta Italia.

“Quella del ‘presentire’ è spesso la condizione degli artisti, dei narratori, come dei poeti autori di queste canzoni che nei loro versi presentono e annunciano segreti, presenze, tradimenti, ciò che di nuovo potrebbe accadere o si vorrebbe accadesse, e lo fanno con parole che sembrano mai udite, come fossero i veggenti, gli indovini della nostra vita sentimentale – spiega Peppe Servillo –. La musica aggiunge senso e la parola precisa col riso e col pianto, le orchestrazioni inscenano un improvviso teatrale come se la vicenda nascesse ora col canto e annunciasse il paradiso tra sonno e veglia. Insistiamo nel ricongiungere tessere alla nostra stanza napoletana che a volte gode di una vista bellissima”.

Il quartetto ha suonato anche allo scorso “Festival di Sanremo”, duettando con Giordana Angi nella serata delle cover.

