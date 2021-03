Penso positivo….

Di positivo, c’è che l’inizio un nuovo giorno che aspetto con la speranza che sia migliore di quello trascorso. Ho dato sollievo ai miei ragionamenti scrivendo e creando parole, ammucchiandole come granelli di sabbia dando senso ai miei pensieri. Continuo con le mie parole, sempre con pensieri positivi. Sono grato alla vita e cerco di valorizzare le mie giornate per valorizzarle e anche in questo momento, non semplice, che stiamo vivendo, sempre curioso cercando di capire e di allargare il mio pensiero e la mia visione della vita quotidiana per cogliere le risorse e le potenzialità che può offrire e per sviluppare un modo funzionale per viverla. Penso positivo, già positivo è oggi una parola che suona bene, consola e mi fa sentire invincibile, è un lemma in modalità rap che grida la rabbia come gioia, forse molte volte in maniera superficiale, ma non è mai superficiale ne un viaggio nell’inconscio un’illusione pieno di scorciatoie, come un labirinto che riporta al punto di partenza. Già nell’Ottocento fu il Positivismo, che scartava tutto quello che era fuori dal rigore della logica, sacrificando la creatività, la malattia come anomalia, era l’arroganza di una scienza che si credeva neutrale e quindi universale. Non esiste che quest’attimo ed è consolidato solo il passato della memoria. Dobbiamo provare a vivere in un futuro anteriore e allora mi sforzo ogni giorno di pensare positivo … e la parola che ripeto dal primo giorno quando ho percepito la delicatezza del problema ed il significato che gli do è prettamente correlato alla positività.

Favria, 9.03.2021 Giorgio Cortese

Ritengo che la vita non si misura attraverso il numero di respiri che faccio, ma attraverso i momenti che mi lasciano senza respiro

