Quando a Roma parlano di riforma delle pensioni a Settimo ci vengono i capelli dritti, come i gatti quando vedono un dobermann. Dalla prima “ottimizzazione” del sistema, erano gli anni ‘90, un’inchiappettata via l’altra: riduzione dei coefficienti, introduzione del contributivo, innalzamento dell’ anzianità di servizio, progressione, per cui gli anni di lavoro aumentano col crescere dell’aspettativa di vita.

Insomma, la carota è lì davanti agli occhi ma sempre alla stessa distanza, va avanti l’asino, va avanti lei. Adesso, l’ultima, e probabilmente non basterà: quota 102, poi 104, o ritorno agli antichi 67 anni di età, antichi in tutti i sensi. Ebbravotè! Parti dicendo che dobbiamo lavorare tutti di più, trüc e branca, quindici anni in più.

Quarantacinque – cinquant’anni di anzianità, oppure si va sui 70 anni di età invece dei 55 di prima. Poi viene fuori il problema tappo sui giovani. Ma dai! Ci voleva un sociologo o bastava uno scolaretto di terza per dirci che se il lavoro da fare è sempre quello, e con la crisi anche meno, nel momento in cui alcuni lavorano di più gli altri rimangono senza? I Migliori stanno concependo una nuova, stupefacente soluzione: “Va bene, hanno detto, andate fuori dai coglioni quando volete, ma pagando!” Quindi, possiamo chiedere di andarcene prima di crepare sul lavoro, ma rinunciando all’assegno che ci spetta.

Ormai lo abbiamo capito: il nostro sistema pensionistico non funziona e funzionerà sempre meno. I troppi privilegi e la noncuranza politica del passato, sommati al massiccio cambiamento demografico odierno, impongono una riflessione seria che, però, non può essere fatta a muzzo.

Ci vuole qualcuno che capisca di matematica, statistica, economia, demografia. O abbia proposte nuove. Noi proviamo, molto umilmente, a farne una: se sul lavoro io valgo due e il collega dieci, è giusto che io venga pagato due e l’altro dieci. Ma in pensione, no! Il valore si livella. Uno e mezzo ciascuno, si campa tutti dignitosamente e resta qualcosa per gli altri. È un’idea semplice. Forse troppo.

