Pensiero bustrofedico.

Una domenica pomeriggio sono stato al cimitero del mio paese natale. Mi sono avviato a piedi verso il cimitero, percorrendo le strade che facevo da bambino accompagnato per mano dalla nonna o dalla mamma.

Percorso che ho fatto negli ultimi anni con mio papà, quando entrambi la domenica mattina facevo questo percorso per salutare tutti i nostri cari.

Cammino e, ricordo nel frattempo sprazzi di pensieri passati, un bellissimo esercizio di memoria, che mi permetto di chiamare bustrofedica, lemma composto dalle parole greche bous, bue, e strephein, volgere.

Simile all’antica scrittura degli Achei, il lineare B, un pensiero simile a quello scrivere sinuoso, che avevo letto in un libro, insomma una riflessione che va avanti ed indietro in un campo come il procedere del bue in un campo quando ara la terra, che finendo un solco, si volge e ne comincia quello accanto.

Entro nel cimitero, semideserto di visitatori in quanto giorno festivo.

Oggi il cimitero è nella nostra attuale società un luogo deterritorializzato, marginale nel pensiero comune, ma se riflettiamo bene, la parola cimitero in greco significa

dormitorio, mettere a giacere.

Entrando passo tra le lapidi, leggo di nomi di antiche famiglie del luogo, già citatemi da mia nonna quando ero bambino, scorgo visi conosciuti e di stranieri, tutti con la loro storia.

Leggo le lapidi, e rifletto che la morte su questa terra invece di dividere, unisce, al di là di qualsiasi religione o credo politico.

Oggi, non voglio parlare dell’attualità, ne parlano già troppi e tutti, oggi rifletto sui vinti, su perdenti che la vita a piegato.

Mi viene da pensare ai grandi perdenti della storia che mi hanno sempre affascinato: da Ettore perdente su Achille, ma che rimane immortale lui nel ricordo.

Ettore nell’Iliade non combatte per la gloria personale, oggi penso che tutti lo ricordano non solo come un valoroso guerriero di Troia, ma perché combatte per difendere la sua gente dall’assedio, è un eroe che vive costantemente in relazione agli altri, agli affetti.

Quando esco dal cimitero e mi avvio a piedi all’auto parcheggiata in centro del paese, rifletto su Annibale, un genio militare cartaginese, poi Spartaco il capo della rivolta degli schiavi contro Roma, ed infine a Robert Lee, generale confederato, simbolo del perfetto gentiluomo, un soldato che si distinse nell’onore, nella vittoria, nella sconfitta e nella vita privata, anche se adesso una presunta damnatio memoriae lo vorrebbe cancellare dalla storia.

Nei avrei molti altri da citare ma poi rischio di dilungarmi e di perdermi in questo mio pensiero bustrofedico e concludo con una frase di Simon Bolivar letta in un libro: “L’arte di vincere la si impara nella sconfitta”, ed io mi permetto di aggiungere che ogni giorno posso accettare umanamente la sconfitta, ma non posso accettare di rinunciare, ripartire e riprovarci sempre.

Favria, 24.07.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Molte volte ci sforziamo di cercare la felicità e, non sappiamo che la possiamo trovare solo nel nostro cuore. Felice domenica

