Pensare positivo!

“Penso positivo, perché son vivo, perché son vivo” cantava Jovanotti qualche anno fa. Molti, troppi discorsi vengono dedicati da anni alla dualità positivo/negativo, un pensiero che trova il suo coronamento nel tema delle energie positive/negative che emanerebbero dalle persone. Di questi tempi l’aggettivo “positivo” ha una brutta fama perché si riferisce al fatto di essere infetti, dal coronavirus. Quando penso alla paura dell’essere positivo, al contagio, nel mio animo si apre una fessura di disagio. Per molti pensare di restare dentro la propria casa può rappresentare una semplice pausa, personalmente è un momento per accorgersi del patrimonio che abbiamo e non solo un motivo di reclamo. Sfoglio un libro dalle pagine ingiallite che sembra abbia vissuto parecchie vite, guardo in tv un film con un grande attore o ascolto le note vocali di un famoso cantautore. Già dal mattino penso positivo per non dare al tempo che scorre di essere di essere con me lascivo. Oggi la pandemia mi impone in tante quotidiane situazioni uno stop, una pausa di riflessione. Ho la certezza che questa sciagura lo supereremo, e mi auguro che ne valorizzeremo l’esperienza per acquisire maggior consapevolezza della nostra fortuna al di là dei nostri meriti. Nei momenti più tragici della nostra storia, noi italiani abbiamo dimostrato con orgoglio e spirito identitario, di saperci tirare su le maniche e riprendere il cammino con la schiena dritta, lo faremo anche questa volta, mi auguro, lo ripeto, in modo più virtuoso, con maggior serietà, responsabilità e visione solidale. Siamo nel bel mezzo di un calamitoso cambiamento climatico, giusto per ricordarcelo. Eppure per quanto buia possa esser la notte segue sempre una luminosa alba. Ecco aspettiamola con occhi nuovi, con mente diversa. Avere gli occhi per uno sguardo d’amore, si avvertire amore, onorando la presenza dell’altro, realizziamo che le nostre case siano anche case del linguaggio. Ricominciamo a parlare con chi ci sta vicino, adesso è tempo di pensare e di fare volare alte le parole. Oggi è tempo di alzarci nuova/mente! Che faccio io? Mi alzo, ogni mattino e leggo, prima di sentire i notiziari, un libro. Non cambia nulla, ma aiuta lo spirito. Poi disegno idee e ancora traccio da seduto, senza correre, il percorso che ancora voglio percorrere durante la giornata, con lucidità, senza terrore, senza affanno, perché ogni problema è una grande opportunità!

Favria, 11.06.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Ogni giorno i dettagli sono attimi di vita vissuta, che nemmeno il tempo può cancellare. Felice venerdì.

