PECETTO. Inseguiti da carabinieri, si schiantano su auto contro muro

Inseguimento sulla strada provinciale di Pecetto, comune alle porte di Torino, tra i carabinieri e due sinti a bordo di una Fiat500. Nel tentativo di sfuggire ai controlli, i due non hanno rispettato l’alt intimato dai militari e si sono lanciati a folle velocità per le vie del paese. A Trofarello, in strada Valle Sauglio, si sono schiantati contro il muro di recinzione di una villetta. I due sono stati portati dal 118 all’ospedale di Chieri per essere medicati. Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che la targa dell’auto era falsa.

