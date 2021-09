Ascolta l'Audio Dell'Articolo

La prima vittoria in MotoGp e la speranza di poter lottare fino alla fine per il Mondiale. E’ un sogno che si avvera ad Aragon quello di Francesco Bagnaia, detto ‘Pecco’, che batte Marc Marquez, secondo al traguardo, in un bellissimo duello finale ruota a ruota.

Terza la Suzuki di Joan Mir davanti ad un’ottima Aprilia guidata da Aleix Espargaró. Male il leader del Mondiale Fabio Quartararo che mai protagonista sul circuito spagnolo [...]