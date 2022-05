L’esposto presentato nelle scorse settimane dal consigliere di minoranza di Ideamontanaro Arcangelo Gallon, è bastato per alimentare le tensioni con il Presidente del Consiglio montanarese Antonio Pellegrino.

E’ infatti a mezzo stampa, che il Capo Gruppo Gallon ha dichiarato e “contestato” di fatto, il consigliere di maggioranza Pellegrino e la scelta di costruire la propria abitazione in una zona Pec, ovvero Piano Esecutivo Convenzionale.

Ma a distanza di qualche giorno, il Presidente del Consiglio del paese decide di voler fare chiarezza, soprattutto per chi, come sostiene Pellegrino stesso, non ha le competenze per farlo.

“E’ palese come [...]