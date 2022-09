“Credo non basti cambiare segretario ma sia necessario cambiare il modo di stare insieme e soprattutto di essere vicini ai problemi dei cittadini”. Così l’esponente Pd del Canavese, Francesca Bonomo, candidata alla Camera e non confermata nel ruolo di deputata, commenta la sconfitta del Partito Democratico alle elezioni politiche. “Il Pd ha perso in una campagna elettorale molto breve, sostanzialmente mediatica e sbagliata perché impostata sulla paura dell’altro – aggiunge Bonomo – si avvierà un confronto, anche congressuale, per capire le ragioni di questa sconfitta, ma appare abbastanza chiaro che non siamo stati abbastanza capaci di fare emergere le nostre idee”. Sul piano personale, nonostante la mancata riconferma, Bonomo si dice serena per il lavoro svolto in questi 10 anni in Parlamento e per l’energia profusa in campagna elettorale.

Commenti