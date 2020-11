PAVONE. Turnover in Consiglio: esce Giuseppe Vittonatti ed entra Andrea Occleppo

Turnover in Consiglio Comunale a Pavone nelle fila del gruppo di opposizione Insieme per Pavone. A dare le dimissioni è stato il consigliere Giuseppe Vittonatti.

A prendere il suo posto è stato Andrea Occleppo, alla sua seconda candidatura, ma in Consiglio per la prima volta: “Un passaggio previsto – spiega Occleppo -. La nostra lista aveva deciso fin dall’inizio una sorta di rotazione in modo che nei 5 anni venga data l’opportunità di entrare in Consiglio a tutti i candidati che vogliano usufruire di questa opportunità.

Per questo Vittonati ha presentato le dimissioni. Solo per dare la possibilità ad altri di entrare”.

Andrea Occleppo, 51 anni, imprenditore titolare dell’officina meccanica di famiglia, giovedì sera ha preso parte al suo primo consiglio comunale: “E’ stata un’esperienza molto interessante – racconta -. La lista di cui faccio parte, “Insieme per Pavone” e l’altra lista di opposizione, “Fare in Comune”, hanno presentato una mozione congiunta avente per oggetto la protezione civile e l’allagamento dello scorso 3 ottobre a Cascina Vera. La discussione in consiglio ha portato l’intero parlamentino a votare a favore di questo documento presentato dalle opposizioni”.

