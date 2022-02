Ci sono delle figure che nella testa delle persone restano indissolubilmente legate al proprio lavoro, anche da pensionati. Una di queste è Reginaldo Palermo.

Il volto del 72 enne infatti è stato per anni al centro della vita scolastica di Pavone, prima come insegnante poi come dirigente didattico della scuola elementare.

Ancora oggi seppur non direttamente, continua ad essere al centro di numerosi progetti e iniziative nell’ambito della scuola, anche con la sua associazione “Gessetti colorati”.

La domanda è: cosa porta una persona a legarsi così ad un certo ambiente? Ci dice che tutto parte da molto [...]