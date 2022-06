L’esibizione della Filarmonica Volpianese insieme all’organista Paolo Bottini (in foto), ospiti a Pavone Canavese, ha chiuso il calendario dei concerti organizzati nel mese di maggio nell’ambito di Organalia, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino.

La serata è andata in scena sabato 28 maggio nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Sono state proposte, dal repertorio di Gioacchino Rossini, la Sinfonia dell’opera “L’italiana in Algeri” nella trascrizione per organo e la Sinfonia dell’opera “Tancredi” nella trascrizione per banda di Franco Cesarini; di Gaetano Donizetti la Sinfonia per Piano Forte ad uso di Adelson Piacenz [...]



