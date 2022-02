Il consigliere di minoranza Andrea Occleppo non le manda a dire.

L’ULTIMO CONSIGLIO COMUNALE

In risposta all’ultimo consiglio comunale arriva la sua reazione immediata: “Noi abbiamo votato contro. Hanno deciso di aumentare le aliquote centrali dell’Irpef – cioè 25-35% – aumentare l’imu per le attività commerciali, aumentato le spese per la mensa e la tariffa del pre e post scuola.”

Poi Occleppo rincara la dose.