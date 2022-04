Si dimette il consigliere comunale di minoranza Annamaria Bellotto ed entra il successivo in elenco, per ordine di preferenze, Mariano Di Nunno. La staffetta avrà luogo ufficialmente durante il prossimo consiglio comunale in previsione per giovedì 28 aprile alle 18 presso la sala consiliare, seduta convocata per l’approvazione del bilancio di previsione 2022.

“E’ stata una scelta condivisa: quando siamo stati eletti in minoranza abbiamo deciso di far partecipare tutti – chiarisce Annamaria Bellotto -. E’ un modo secondo noi per far crescere e far partecipare a livello politico ed [...]



