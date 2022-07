Pugno di ferro con i commercianti. D’ora in avanti chi ha un debito anche solo di 100 euro nei confronti del comune rischia di non poter aprire delle attività e, anche chi possiede già un’attività, potrebbe rischiare la revoca della licenza per novanta giorni se ha morosità.

Tutto questo è inserito nel nuovo regolamento stilato, poi sul punto di essere approvato, ed infine sospeso, dall’Amministrazione Comunale e che ha sortito un ampio dibattito in consiglio comunale. Cose dell’altro mondo, secondo le opposizioni, e specie in periodo di post pandemia proprio quando [...]



