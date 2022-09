PAVONE CANAVESE. Aveva 26 anni Matteo.

26 anni ed una vita densa di impegni, passioni, voglia di vivere.

Quel figlio che ogni genitore vorrebbe. Mai un problema, grandi soddisfazioni. Un lavoro stabile, passioni sane, impegno nelle associazioni. Matteo era lo specchio impeccabile di quella serenità familiare costruita giorno dopo giorno.

Quello specchio, giovedì mattina lungo via Torino, all’altezza della chiesa di San Bernardo, è andato in frantumi portandosi via in un solo momento sogni, speranze, aspettative, di tre vite.