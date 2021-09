login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Ritengo che raccontare la storia del territorio in cui si vive è la cosa più intrigante per ripercorrere quanto è stato fatto e per sentire nostro il luogo in cui abitiamo. Solo così possiamo conoscere l’ambiente in cui viviamo, riflettere sulla nostra identità, e ci riappropriamo del passato così da non dimenticarlo, scoprendo che ogni borgo, comune del Canavese ha una propria storia e una tradizione letteraria, storico-artistica, etnografica e artigianale che vale la pena [...]