Tira aria di tempesta sul Consorzio In.re.te.: il comune di Pavone Canavese potrebbe decidere di sfilarsi dalla gestione dei servizi socio-assistenziali in mano ad Ellade Peller, sindaca di Nomaglio. Il verdetto arriverà a breve e comunque entro il 30 giugno. Ad annunciarlo è il primo cittadino pavonese, Endro Bevolo. “Ci stiamo ragionando, non è una decisione che prendiamo a cuor leggero” ci dice al telefono con una voglia di sbottonarsi che si percepisce a chilometri di distanza eppure con la consapevolezza che il tema richiede cautela. “Al momento preferirei non [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.