Che ne sarà delle Ferie Medievali 2023, ammesso che si svolgano ancora?

Al momento ci sono frizioni in paese legate all’ingresso di una associazione che si è proposta per coordinare il programma dell’anno prossimo. Non si era ancora nemmeno svolta l’edizione 2022 a cura della Pro Loco che ecco fare capolino “Passio Christi Canavese” con sede proprio a Pavone. Poche settimane fa il sindaco Endro Bevolo ha concesso ai rappresentanti di questo gruppo l’uso gratuito di Sala Santa Marta per una riunione a cui erano invitate le altre associazioni del [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.