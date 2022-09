PAVONE CANAVESE. Un incontro con i commercianti e i ristoratori per la partecipazione del Distretto Diffuso del Commercio “Dalla Dora al Chiusella” al bando regionale “Progetti Strategici dei Distretti del Commercio”.

L’appuntamento è mercoledì prossimo, 21 settembre alle ore 20,30 a Pavone Canavese (Comune capofila del progetto) in Sala Santa Marta.

“I nostri Comuni – spiega in una lettera ai commercianti il sindaco Endro Bevolo – fanno parte del Distretto Diffuso del Commercio “dalla Dora al Chiusella” che intende chiedere, su un bando regionale in scadenza alla fine del mese, oltre 100.000 euro per azioni a favore delle imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di bandi ad evidenza pubblica”.

Spese ammesse dal bando regionale

il bando regionale per le imprese del commercio (anche solo aspiranti tali) ammette le seguenti spese:

interventi volti all’ammodernamento e al miglioramento dell’esteriorità delle attività commerciali (vetrine, insegne, facciate, tende, pergole, dehor, banchi mercati, illuminazione esterna, etc…)

sostegno di nuove attività o apertura di nuove unità locali (acquisto di macchinari, attrezzature, apparecchi)

interventi volti alla realizzazione di servizi innovativi fra gli operatori dell’area e a vantaggio dei consumatori

interventi volti alla fidelizzazione della clientela

interventi volti all’implementazione digitale delle singole imprese.

