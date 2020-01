PAVONE. A processo per evasione, ma semplicemente dormiva

Assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste. Fine dell’incubo per Carmine Toscano, 47 anni, di Pavone Canavese, finito a processo per un’evasione dai domiciliari che gli erano stati concessi in seguito ad una condanna a sei mesi e quattordici giorni. Rischiava, come [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti