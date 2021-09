Ascolta l'Audio Dell'Articolo

In piemontese si usa dire in forma scherzosa la paura breve che cagiona affanno, in italiano la pavana si riferisce ad una danza dal francese pavane o pavenne in iglese pavan, pavin ma originaria da Padova, padovana, padoana, paduana. Danza aristocratica che sostituì tra i nobili la bassadanza, in auge nella corte di Borgogna dove le coppie danzavano e si muovevano sobriamente e con grazia in un lento scivolare o movimento a passi strisciati e accompagnata da una base musicale lenta. Il nome pavana secondo alcuni deriva dal ballo spagnolo pavo, pavone. Danza aristocratica per eccellenza e trionfa in tutte le corti italiane ed europee: si tratta di una sorta di passeggiata cerimoniale, cui è affidata l’apertura di ogni ballo di corte e può persino accompagnare l’ingresso della sposa in chiesa, successivamente la moda cambia e all’incedere solenne e austero della pavana segue la danza della gagliarda. Come si vede visto la lentezza e l’austerità della danza veniva detta in maniera ironica in piemontese una paura breve dall’affanno che questo modo di ballare comportava.

