Due feriti gravi e altri cinque con lesioni di minore entità per un incidente stradale provocato dallo scoppio di una gomma di un pulmino, oggi pomeriggio sulla autostrada A26 tra Vercelli Ovest e Vercelli Est, in direzione di Genova. I feriti erano in viaggio su un Fiat Ducato con sette posti di cui è esploso uno pneumatico. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l’elisoccorso per i feriti più gravi, e i vigili del fuoco. Le persone coinvolte sono state portate negli ospedali di Novara, Vercelli e Casale Monferrato. Sul posto anche il personale di Autostrade e polizia stradale. Il tratto è stato riaperto da poco.

